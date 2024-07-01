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  • Рустик Рыксиев
    Какие объяснения, если президент и тот уже ничего не соображает. Точно пипец америке.Пентагон скрывает...
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Пентагон скрывает свои потери на Украине, не объясняя причин

Пентагон скрывает свои потери на Украине, не объясняя причин

Статистика самоубийств среди военнослужащих Сил специальных операций ВМС США показывает резкий рост. Причиной ментального недомогания, приводящего к суициду, называют черепномозговые травмы, полученные от взрывной волны, то есть- от контузии.

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Комментарии
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РР
Рустик Рыксиев
Какие объяснения, если президент и тот уже ничего не соображает. Точно пипец америке.
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