Пентагон скрывает свои потери на Украине, не объясняя причин

Статистика самоубийств среди военнослужащих Сил специальных операций ВМС США показывает резкий рост. Причиной ментального недомогания, приводящего к суициду, называют черепномозговые травмы, полученные от взрывной волны, то есть- от контузии.
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