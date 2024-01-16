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Зелебобик послал чёрную метку Байдену в день приезда английского премьера индуса Риши Сунака

Зелебобик послал чёрную метку Байдену в день приезда английского премьера индуса Риши Сунака

12 января в украинской тюрьме украинскими карателями убит американский журналист Гонсало Лира. Гонсало Лира был известен своими критическими публикациями, особенно в отношении правительственных структур Зеленского и Байдена.

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Комментарии
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Tania Еременко
Такого славного и симпатичного американца убили хохломордые бандерлоги. И ничего им за это не будет. Тва  ри! А всего лишь за то, что говорил правду про нациков на Окраине.
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1 д.
Александр Свитайло
Почему бы в США не принять закон и ввести санкции против Украины по аналогии с преславутым &quot;Законом Магнитского&quot;... Или это снова другое?)))
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1 д.

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