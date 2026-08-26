Сотрудникам сгоревшего склада WB в Котовске предложат новые рабочие места

Власти Тамбовской области намерены решить вопрос с обеспечением новыми рабочими местами сотрудников логистического центра Wildberries в Котовске, сгоревшего после атаки БПЛА ВСУ, сообщил глава региона Евгений Первышов в мессенджере «Макс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии