Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 432 подписчика

Сотрудникам сгоревшего склада WB в Котовске предложат новые рабочие места

Сотрудникам сгоревшего склада WB в Котовске предложат новые рабочие места

Власти Тамбовской области намерены решить вопрос с обеспечением новыми рабочими местами сотрудников логистического центра Wildberries в Котовске, сгоревшего после атаки БПЛА ВСУ, сообщил глава региона Евгений Первышов в мессенджере «Макс».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии