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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Балтика» не станет обжаловать 4-матчевый бан Талалаева («СЭ»)

«Балтика» не будет подавать протест на дисквалификацию  Андрея Талалаева . Напомним, главный тренер калининградской команды был отстранен на 4 матча РПЛ и оштрафован на 400 тысяч рублей за «систематическое оскорбительное поведение».

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