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Место для подвига всегда найдётся: в Белгороде нашли, чем занять граждан РФ из новых регионов

Место для подвига всегда найдётся: в Белгороде нашли, чем занять граждан РФ из новых регионов

30% молодежи Украины сбежало в РФ - ½ из них рада, ⅓ пережидает войну Треть молодых украинцев после начала СВО релоцировалась в Россию, сообщили Global Service и Euporean Migration Support Bureau.

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Комментарии
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Лора Лора
Люба! Правильная Вы девушка ! Я тоже с вами. Но Наши  Демократы как америкосы не думают о Родине, а только о себе...Я против этой русской бездумной толерантности. Это нас погубят
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2 д.
ВераВерная
Точно так, как сказал Вадим Радченко - оскорблять граждан России, выказывать неуважение государственным символам РФ, эти вынужденные переселенцы будут до тех пор, пока их за это не начнут выдворять обратно в 404. Вот чего они реально боятся.
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2 д.

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