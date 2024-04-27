Театр абсурда
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Театр абсурда

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США найдут страны, которые согласятся отдать свои Patriot Украине

США найдут страны, которые согласятся отдать свои Patriot Украине

Америкосы чудесные впариватели – заставить другого купить систему, а потом еë отдать обратно. Фактически забесплатно.

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