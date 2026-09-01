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Нижегородская правда

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Глеб Никитин посетил новое здание школы №2 в Ворсме

Глеб Никитин посетил новое здание школы №2 в Ворсме

1 сентября в г. Ворсме Павловского муниципального округа открылась обновленная средняя школа № 2. Вместо здания 1959-го года постройки появилось современное образовательное пространство.

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