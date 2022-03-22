В Республике Алтай прошла акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, и привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, дорожными полицейскими и сотрудниками Управления наркоконтроля МВД по Республике Алтай проведена профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!».