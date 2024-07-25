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Запуск спотовых ETF на Ethereum не сильно повлиял на объемы торгов на CEX

Запуск спотовых ETF на Ethereum не сильно повлиял на объемы торгов на CEX

Несмотря на то, что спотовые ETF на Ethereum (ETH) привлекли более $1 миллиарда торгового объема в первый же день своего существования, общий объем сделок с ETH на централизованных биржах (CEX) практически не изменился.

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