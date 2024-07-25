Запуск спотовых ETF на Ethereum не сильно повлиял на объемы торгов на CEX

Несмотря на то, что спотовые ETF на Ethereum (ETH) привлекли более $1 миллиарда торгового объема в первый же день своего существования, общий объем сделок с ETH на централизованных биржах (CEX) практически не изменился.
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