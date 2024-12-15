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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Появились подробности расстрела в лагере мигрантов: «Видел смерть дважды за день»

По меньшей мере пятеро погибли в результате перестрелки вокруг лагеря мигрантов во Франции. Сообщается, что 22-летний мужчина сдался с повинной властям после того, как один человек был застрелен в Уормхауте, недалеко от Дюнкерка, и еще четверо — в лагере Лунплаж.

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