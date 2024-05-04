Один из крупнейших банков Турции вновь ужесточил условия для россиян

Посредники сообщили о росте отказов гражданам России.фото: freepic.com/jcomp--> DenizBank, один из крупнейших банков Турции, существенно ужесточил условия открытия счетов для граждан РФ и практически перестал одобрять такие заявки.
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