Уиткоффа и Кушнера заметили на деловом обеде с Дмитриевым

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер замечены на деловом обеде в одном из московских ресторанов вместе со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, передает корреспондент ТАСС.