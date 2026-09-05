Уиткоффа и Кушнера заметили на деловом обеде с Дмитриевым

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер замечены на деловом обеде в одном из московских ресторанов вместе со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, передает корреспондент ТАСС.
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