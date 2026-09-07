Происшествия
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Происшествия

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Под Владимиром завершился чемпионат МВД России по преодолению полосы препятствий со стрельбой

Во Владимирской области прошёл чемпионат МВД России по служебно-прикладному спорту в дисциплине «Полоса препятствий со стрельбой».

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