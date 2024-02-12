Мировое судоходство снова под ударом: сомалийские пираты вернулись

АНГЕЛ АНГЕЛ

А чему удивляться, если Южная Корея незаконно блокировала Российские суда, нарушая все законодательные акты, то почему этого не могут делать Сомалийские пираты? Дурной пример заразителен и последствия будут непредсказуемыми... Когда государства ведут себя как пираты, то что говорить о других в том числе и террористических организаций...