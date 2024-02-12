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Мировое судоходство снова под ударом: сомалийские пираты вернулись

Мировое судоходство снова под ударом: сомалийские пираты вернулись

© AP Photo / Farah Abdi Warsameh Вчера 650 прочитали Пока Запад занят отражением атак хуситов, на горизонте появилась новая угроза, сообщает Al Arabiya.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А чему удивляться, если Южная Корея незаконно блокировала Российские суда, нарушая все законодательные акты, то почему этого не могут делать Сомалийские пираты? Дурной пример заразителен и последствия будут непредсказуемыми... Когда государства ведут себя как пираты, то что говорить о других в том числе и террористических организаций...
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