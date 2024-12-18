Инспекторат полиции в Калараше получит новое здание

По инициативе Министерства внутренних дел (МAI) правительство Республики Молдова сегодня одобрило безвозмездную передачу имущества из управления Агентства государственных услуг в управление Инспектората полиции г.
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