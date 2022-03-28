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В ДНР заявили, что украинские военные сдаются в плен из-за отсутствия боеприпасов

В ДНР заявили, что украинские военные сдаются в плен из-за отсутствия боеприпасов

Снарядов на территорию республики прилетает все меньше, сказал представитель Народной милиции Эдуард БасуринПредставитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин выступил с заявлением, что у украинских военных подходят к концу запасы боеприпасов.

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