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Российские теннисисты вышли в четвертьфинал Олимпийских игр в Париже

Российские теннисисты вышли в четвертьфинал Олимпийских игр в Париже

На олимпийском теннисном турнире российские спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли представительниц Канады Лейлу Фернандес и Габриэлу Дабровски со счетом 6:4, 6:0.

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