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«Каролина» забросила 3 шайбы при снятом вратаре за 4:09 в концовке матча с «Виннипегом», сделав 3:3 после 0:3

«Каролина» забросила 3 шайбы при снятом вратаре за 4:09 в концовке матча с «Виннипегом», сделав 3:3 после 0:3

«Каролина» забросила 3 шайбы при снятом вратаре за 4 минуты в концовке игры с «Виннипегом». «Харрикейнс» уступали со счетом 0:3 к 56-й минуте.

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