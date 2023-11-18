Байден приревновал жену к президенту Мексики

Президент США Джо Байден рассказал о ревности к лидеру Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору. Об этом сообщает По словам американского главы, это произошло во время ужина, на котором присутствовала его супруга.
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