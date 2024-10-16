Глава Херсонской ВА Мрочко: в Херсоне после взрывов пропало электричество

Электроэнергия пропала в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне после серии взрывов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко.
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