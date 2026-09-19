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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гизатуллин о лидерстве «Локомотива»: «Не удивлен. Квартальнов – опытный тренер, понимает особенности работы в Ярославле. Он принял чемпионскую команду, состав хороший»

Экс-тренер «Адмирала» Ильнур Гизатуллин оценил выступление « Локомотива » под руководством тренера Дмитрия Квартальнова .

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