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Новосибирский губернатор назвал главную причину пожара на АЗС

Новосибирский губернатор назвал главную причину пожара на АЗС

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, основной причиной крупного пожара, произошедшего на автозаправочной станции в Новосибирске, можно назвать несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководства .

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