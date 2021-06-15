Новосибирский губернатор назвал главную причину пожара на АЗС

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, основной причиной крупного пожара, произошедшего на автозаправочной станции в Новосибирске, можно назвать несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководства .
По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, основной причиной крупного пожара, произошедшего на автозаправочной станции в Новосибирске, можно назвать несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководства .
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