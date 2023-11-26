Coinbase International добавит фьючерсы на Cardano (ADA), Chainlink (LINK), Dogecoin (DOGE) и Stellar (XLM)

Coinbase International Exchange, ответвление Coinbase Global Inc, обслуживающее клиентов за пределами США объявило о своих планах разместить бессрочные фьючерсные контракты на четыре новых актива, включая Cardano (ADA), Chainlink (LINK), Dogecoin (DOGE) и Stellar (XLM).
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