Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Михаил Сартин
    Есть такая работа - Родину расхищать.Снесли ещё одного...
  • Гарибян Сусанна (Гарибян)
    твари!  ребята кровь за страну проливают, а эти никак не  насытятся, обворовывая страну и армию.Снесли ещё одного...
  • Вячеслав Галимов
    Этот гадюшник ещё чистить и чистить .Снесли ещё одного...

Танкисты нанесли удары по пункту управления БПЛА ВСУ на берегу Днепра

Танкисты нанесли удары по пункту управления БПЛА ВСУ на берегу Днепра

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» российских десантников с закрытой огневой позиции уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА украинских боевиков на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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