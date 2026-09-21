Приколисты
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Приколисты

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"Господи, дашь ты мне бабу или нет? " - поставил вопрос ребром Адам

"Господи, дашь ты мне бабу или нет? " - поставил вопрос ребром Адам

Идет урок. Учитель проверяет домашние задания:- Петя, ты почему не сделал уроки?- Ногу вывихнул.- Садись, два.

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