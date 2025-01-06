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Минздрав предупредил о серьезной угрозе метапневмовируса для детей

Профессор Владимир Чуланов, главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям, заявил, что метапневмовирус может вызывать серьезные осложнения у детей младше пяти лет и пожилых людей старше 65 лет, а также у тех, кто страдает иммунодефицитом.

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