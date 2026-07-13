Нижегородцам рассказали, чем можно помочь застрявшему роботу-доставщику

На территории Нижегородской области растет спрос на помощь роботов-доставщиков. В связи с этим решения о дальнейшем развитии сервиса принимаются с учетом подходящей инфраструктуры для передвижения «курьеров», рассказывают в ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на пресс-службу компании Яндекс.