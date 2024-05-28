«Известия» узнали о методе разминирования в ДНР с применением дронов

Активные бои в этом районе закончились в 2022 году, в первые месяцы специальной военной операции. Теперь ведется окончательное сплошное разминирование, чтобы избавить территорию от напоминаний о прифронтовом прошлом.
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