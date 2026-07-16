**GC Notes from Recent High Frame Price Action 7/16** Gold Futures (Aug 2026) COMEX:GCQ2026 EthicalxTrader **GC Notes from Recent High Frame Price Action 7/16** * Gold remains in a higher-timeframe corrective phase, with sellers maintaining control after repeated failures beneath the **4,067–4,112** resistance zone.
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