Города Чикаго и Детройт возглавили мировой рейтинг по загрязнению воздуха

Портал IQAir, измеряющий уровень загрязненности воздуха во всем мире в режиме реального времени, сообщил о том, что американские города Чикаго и Детройт возглавили мировой рейтинг городов с самым загрязненным воздухом и наихудшим его качеством.
Портал IQAir, измеряющий уровень загрязненности воздуха во всем мире в режиме реального времени, сообщил о том, что американские города Чикаго и Детройт возглавили мировой рейтинг городов с самым загрязненным воздухом и наихудшим его качеством.
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