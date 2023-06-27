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Города Чикаго и Детройт возглавили мировой рейтинг по загрязнению воздуха

Города Чикаго и Детройт возглавили мировой рейтинг по загрязнению воздуха

Портал IQAir, измеряющий уровень загрязненности воздуха во всем мире в режиме реального времени, сообщил о том, что американские города Чикаго и Детройт возглавили мировой рейтинг городов с самым загрязненным воздухом и наихудшим его качеством.

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