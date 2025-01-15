Мишустин заявил о желании Москвы укрепить сотрудничество с Вьетнамом

ХАНОЙ, 15 янв — РИА Новости. Россия и Вьетнам обладают большим потенциалом для развития отношений, Москва хочет укрепить практическое сотрудечество с Ханоем, в частности, в энергетике и транспорте, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом.
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