Хакнем

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Военнопленный встречает своего пленителя после войны

Военнопленный встречает своего пленителя после войны

#это_нужно_живым — проект, объединяющий опыт поколений. Цель проекта: сохранить истории старшего поколения, которые никогда не были опубликованы в интернет-пространстве.

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