Канье Уэст опубликовал архивное видео с обнаженной Памелой Андерсон

Рэпер Канье Уэст опубликовал в сторис на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) архивное видео с обнаженной актрисой и фотомоделью Памелой Андерсон.