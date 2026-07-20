Прощание сэра Кира Стармера с Даунинг-стрит, 10, было обставлено с почти шекспировским пафосом. Слезы, дрожащие губы канцлера, стоячая овация от одних и гробовое молчание от других.
Море слёз
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Прощание сэра Кира Стармера с Даунинг-стрит, 10, было обставлено с почти шекспировским пафосом. Слезы, дрожащие губы канцлера, стоячая овация от одних и гробовое молчание от других.
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