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Мировое обозрение

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Море слёз

Море слёз

Прощание сэра Кира Стармера с Даунинг-стрит, 10, было обставлено с почти шекспировским пафосом. Слезы, дрожащие губы канцлера, стоячая овация от одних и гробовое молчание от других.

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