«РВ»: Ночью ВСУ попытались атаковать Воронеж, Белгород и Крым

Ночью 19 марта распространились сведения о новых попытках военных Вооруженных сил Украины произвести удары при помощи беспилотных летательных аппаратов по Воронежу, Белгороду и Крымскому полуострову, ВС РФ совершает ответные обстрелы военной инфраструктуры киевского режима в Харькове.
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