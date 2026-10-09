Замглавы Минобороны Евкуров рассказал, как изменилась подготовка бойцов для СВО

Юнус-Бек Евкуров заявил, что в ходе СВО российская армия скорректировала систему подготовки военнослужащих и отказалась от части требований мирного времени.
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