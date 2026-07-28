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83-летний Мик Джаггер получил поцелуй и трогательный пост от 39-летней невесты-балерины

83-летний Мик Джаггер получил поцелуй и трогательный пост от 39-летней невесты-балерины

Невеста Мика Джаггера поздравила его с 83-летием 39-летняя балерина Мелани Хэмрик, избранница легендарного фронтмена The Rolling Stones, опубликовала серию личных снимков в честь дня рождения музыканта.

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