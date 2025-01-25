В США новый министр обороны. Вместо Ллойда Остина Сенат США утвердил на эту должность Пита Хегсета.
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В США новый министр обороны. Вместо Ллойда Остина Сенат США утвердил на эту должность Пита Хегсета.
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