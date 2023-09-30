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Ким Кардашьян, Ева Лонгория, Памела Андерсон среди гостей, Кендалл Дженнер на подиуме на показе Виктории Бекхэм

Ким Кардашьян, Ева Лонгория, Памела Андерсон среди гостей, Кендалл Дженнер на подиуме на показе Виктории Бекхэм

В рамках Недели моды в Париже состоялся показ новой весенне-летней коллекции Victoria Beckham. Модное шоу посетило множество знаменитостей: Памела Андерсон, которая все чаще появляется на публике без макияжа, Ева Лонгория, Ким Кардашьян и ее “мамаджер” Крис, Анна Винтур, Эдвард Эннинфул.

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