Ким Кардашьян, Ева Лонгория, Памела Андерсон среди гостей, Кендалл Дженнер на подиуме на показе Виктории Бекхэм

В рамках Недели моды в Париже состоялся показ новой весенне-летней коллекции Victoria Beckham. Модное шоу посетило множество знаменитостей: Памела Андерсон, которая все чаще появляется на публике без макияжа, Ева Лонгория, Ким Кардашьян и ее “мамаджер” Крис, Анна Винтур, Эдвард Эннинфул.