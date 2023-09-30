Ким Кардашьян, Ева Лонгория, Памела Андерсон среди гостей, Кендалл Дженнер на подиуме на показе Виктории Бекхэм

В рамках Недели моды в Париже состоялся показ новой весенне-летней коллекции Victoria Beckham. Модное шоу посетило множество знаменитостей: Памела Андерсон, которая все чаще появляется на публике без макияжа, Ева Лонгория, Ким Кардашьян и ее “мамаджер” Крис, Анна Винтур, Эдвард Эннинфул.
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