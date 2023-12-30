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Жафяров забил гол в дебютном матче за «Авангард»

Нападающий отличился на 9-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ против «Лады» (1:1, 1-й период). Теперь на его счету 3 (2+1) очка в 17 матчах сезона.

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