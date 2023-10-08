Нападение ХАМАС на Израиль подрывает усилия Байдена по созданию союза США, Саудовской Аравии и Израиля.
ХАМАС свёл на нет планы Байдена — Bloomberg
Комментарии
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Александр Чумак
Теперь Палестина будет делать все, чтобы израильтяне ушли с их земель и не мешали им в дальнейшем нормальной и мирной жизни на своей земле. "Ящик ПАНДОРЫ" открыт и не сулит Израилю ничем хорошим!!!.👍🤫👌😇☠️😎
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3 час.
ВД
Вовладар Даров
Америка сыпится, за все настало время отвечать!!!!!
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1 час.
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