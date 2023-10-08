ХАМАС свёл на нет планы Байдена — Bloomberg

Александр Чумак

Теперь Палестина будет делать все, чтобы израильтяне ушли с их земель и не мешали им в дальнейшем нормальной и мирной жизни на своей земле. "Ящик ПАНДОРЫ" открыт и не сулит Израилю ничем хорошим!!!.👍🤫👌😇☠️😎