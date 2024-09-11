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Cтейблкоин USDT почти догнал Visa по объему транзакций

Cтейблкоин USDT почти догнал Visa по объему транзакций

Криптовалютные токены USDT компании Tether Holdings на фоне долларов США / © Getty Images По данным издания The Wall Street Jornal, в прошлом году через стейблкоин USDT, который, по сути, создал параллельную экономику, действующую вне пределов досягаемости правоохранительных органов, прошло почти столько же денег, что и через карты Visa.

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