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Небензя: США и Украина не дали разъяснений по неисполнению положений по КБТО

Небензя: США и Украина не дали разъяснений по неисполнению положений по КБТО

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил, что США и Киев не предоставили разъяснений по поводу неисполнения ими обязательств в рамках Конвенции о биологическом оружии (КБТО).

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