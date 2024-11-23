Пора бить тревогу: игроки начали подозревать Rockstar в “разнообразии” Ни для ко...

Пора бить тревогу: игроки начали подозревать Rockstar в “разнообразии”Ни для кого не секрет, что в игровой индустрии, да и не только, царит полный хаос, связанный с погоней издателей и разработчиков за рейтингом DEI, который отвечает за разнообразие – как среди персонажей в самой… источник.