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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Пора бить тревогу: игроки начали подозревать Rockstar в “разнообразии” Ни для ко...

Пора бить тревогу: игроки начали подозревать Rockstar в “разнообразии” Ни для ко...

Пора бить тревогу: игроки начали подозревать Rockstar в “разнообразии”Ни для кого не секрет, что в игровой индустрии, да и не только, царит полный хаос, связанный с погоней издателей и разработчиков за рейтингом DEI, который отвечает за разнообразие – как среди персонажей в самой… источник.

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