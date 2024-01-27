В Ивановской области депутат лишился статуса в связи с утратой доверия

Прокуратура выяснила, что народный избранник не отчитался о покупке квартиры в Москве.В Ивановской области прокуратура нашла у муниципального депутата квартиру в Москве, которую тот не указал в списке своей недвижимости.
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