Сможет ли HYPE найти поддержку ниже $20?

Криптовалюта Hyperliquid (HYPE) столкнулась с возрастающим медвежьим давлением. Крупный инвестор недавно перевёл 6,51 млн USDC на платформу и открыл короткую позицию с плечом 5x, что усилило негативные ожидания по цене актива.