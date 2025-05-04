Сможет ли HYPE найти поддержку ниже $20?

Криптовалюта Hyperliquid (HYPE) столкнулась с возрастающим медвежьим давлением. Крупный инвестор недавно перевёл 6,51 млн USDC на платформу и открыл короткую позицию с плечом 5x, что усилило негативные ожидания по цене актива.
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