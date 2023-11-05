Терапия от фон Дер Ляйен. Вместо финансовой помощи ЕС дал совет Зеленскому проводить реформы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве, 4 ноября, только и занимались тем, что пытались развеять сомнения в ослаблении западной поддержки войны на Украине.
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