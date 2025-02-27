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  • Гарий Щерба
    НАГЛОСАКСЫ ПРИВЫКЛИ КИДАТЬ ДРУЗЕЙ , думают  что и  РОССИЯ КИНЕТ Китай если  РОССИИ ПЛЮШЕК ПОДОГНАТЬ... ХРЕН  с  МАСЛО...В Вашингтоне видя...
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    Ды как так-то???!!!))))Власти Литвы приг...
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США не могут позволить России стать «младшим партнером» Китая – госсекретарь Рубио

США не могут позволить России стать «младшим партнером» Китая – госсекретарь Рубио

Во время первого заседания нового правительства США госсекретарь Марко Рубио изложил стратегию США по контролю за развитием тесных отношений России с Китаем, заявив при этом, что Вашингтон хочет ослабить связи, не сея разногласий между соседями, обладающими ядерным оружием.

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