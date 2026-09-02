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Север Пресс

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Депутат Госдумы посоветовал дачникам не занавешивать окна на зиму

Депутат Госдумы посоветовал дачникам не занавешивать окна на зиму

С наступлением зимы дачные дома становятся легкой добычей для злоумышленников, так как владельцы редко посещают участки.

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