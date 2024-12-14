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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» интересны вратарь Кобель и вингер Адейеми из «Боруссии»

Chelsea News со ссылкой на Sky Sport Deutschland передает, что внимание лондонцев привлекли голкипер Грегор Кобель и вингер Карим Адейеми.

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